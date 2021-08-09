"Гірники" спробують закріпити успіх після виїзної перемоги в Бельгії.

Донецький "Шахтар" готується зіграти матч-відповідь проти бельгійського "Генка" в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. 10 серпня "гірники" в Києві на НСК "Олімпійський" проведуть другий поєдинок з віце-чемпіоном Бельгії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Генк".

Шахтар - Генк: де дивитися матч

Трансляцію двобою українського та бельгійського клубів можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".

Початок зустрічі - о 20.30.

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Шахтар - Генк: перед матчем

В першому поєдинку в Бельгії "Шахтар" здобув непросту перемогу.

"Шахтар" вперше за п'ять років грає у кваліфікації Ліги чемпіонів. Попередня спроба пройти відбір у 2016 році закінчилася для "гірників" сенсаційним вильотом від "Янг Бойз" у 3-му раунді.

"Шахтар" не зможе у цій грі розраховувати на Манора Соломона, котрий зазнав травми.

Перед цією грою "Шахтар" в УПЛ несподівано поступився "Олександрії", а "Генк" у чемпіонаті Бельгії виграв у вольовому стилі в "Кортрейка" (2:1).

Головним арбітром матчу в Києві призначений румун Іштван Ковач.

Автор: Артем Будрін