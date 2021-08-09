Алан Патрік в першій грі забив переможний гол у ворота "Генка" / фото ФК Шахтар
Донецький "Шахтар" готується зіграти матч-відповідь проти бельгійського "Генка" в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. 10 серпня "гірники" в Києві на НСК "Олімпійський" проведуть другий поєдинок з віце-чемпіоном Бельгії.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Генк".
Шахтар - Генк: де дивитися матч
Трансляцію двобою українського та бельгійського клубів можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".
Початок зустрічі - о 20.30.
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Шахтар - Генк: перед матчем
- В першому поєдинку в Бельгії "Шахтар" здобув непросту перемогу.
- "Шахтар" вперше за п'ять років грає у кваліфікації Ліги чемпіонів. Попередня спроба пройти відбір у 2016 році закінчилася для "гірників" сенсаційним вильотом від "Янг Бойз" у 3-му раунді.
- "Шахтар" не зможе у цій грі розраховувати на Манора Соломона, котрий зазнав травми.
- Перед цією грою "Шахтар" в УПЛ несподівано поступився "Олександрії", а "Генк" у чемпіонаті Бельгії виграв у вольовому стилі в "Кортрейка" (2:1).
- Головним арбітром матчу в Києві призначений румун Іштван Ковач.