Відбулося жеребкування раунду плей-офф.

2 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками якого своїх потенційних суперників дізнався донецький "Шахтар".

У раунді плей-офф "гірники" можуть зустрітися з переможцем пари "Монако" (Франція) - "Спарта" (Чехія).

Щоб зіграти в раунді плей-офф, "гірникам" спершу необхідно пройти бельгійський "Генк" в 3-му раунді кваліфікації.

Відзначимо, що пара "Генк" - "Шахтар" була серед сіяних.

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Матчі раунду плей-офф заплановані на 17/18 і 24/25 серпня.

"Шахтар" у кваліфікації Ліги чемпіонів 2021-2022

"Шахтар" вперше за п'ять років зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів. Попередня спроба пройти відбір у 2016 році закінчилася для "гірників" сенсаційним вильотом від "Янг Бойз" в 3-му раунді.

Щоб пробитися в груповий етап ЛЧ, "гірникам" необхідно пройти два відбіркових раунди "Шляхом представників ліг".

У 3-му раунді "Шахтар" зіграє проти "Генка" 3 і 10 серпня.

Якщо "гірники" вийдуть в груповий етап ЛЧ, то при жеребкуванні потраплять в третій кошик.

У разі провалу в кваліфікації ЛЧ "Шахтар" отримає путівку в груповий етап Ліги Європи.

Автор: Антон Дудар