2 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками якого своїх потенційних суперників дізнався донецький "Шахтар".
У раунді плей-офф "гірники" можуть зустрітися з переможцем пари "Монако" (Франція) - "Спарта" (Чехія).
Щоб зіграти в раунді плей-офф, "гірникам" спершу необхідно пройти бельгійський "Генк" в 3-му раунді кваліфікації.
Відзначимо, що пара "Генк" - "Шахтар" була серед сіяних.
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Матчі раунду плей-офф заплановані на 17/18 і 24/25 серпня.
"Шахтар" у кваліфікації Ліги чемпіонів 2021-2022
- "Шахтар" вперше за п'ять років зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів. Попередня спроба пройти відбір у 2016 році закінчилася для "гірників" сенсаційним вильотом від "Янг Бойз" в 3-му раунді.
- Щоб пробитися в груповий етап ЛЧ, "гірникам" необхідно пройти два відбіркових раунди "Шляхом представників ліг".
- У 3-му раунді "Шахтар" зіграє проти "Генка" 3 і 10 серпня.
Якщо "гірники" вийдуть в груповий етап ЛЧ, то при жеребкуванні потраплять в третій кошик.
У разі провалу в кваліфікації ЛЧ "Шахтар" отримає путівку в груповий етап Ліги Європи.