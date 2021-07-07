Сестра Еміліано Сали знаходиться в критичному стані.

Сестра трагічно загиблого аргентинського футболіста Еміліано Сали Роміна намагалася покінчити життя самогубством.

Про це повідомляє tn.com.ar.

Відзначається, що 29-річна дівчина була госпіталізована в одну з аргентинських клінік з ознаками спроби вчинити суїцид. На її шиї були виявлені сліди від мотузки. Також дівчина перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

Сестра футболіста знаходиться в реанімації, вона підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Стан дівчини оцінюється як критичний.

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Відзначимо, що через кілька місяців після трагічної смерті Еміліано Сали помер його батько Орасіо Сала.

Смерть Еміліано Сали: що відомо

Аргентинський футболіст загинув в авіакатастрофі в січні 2019 року після свого трансферу з "Нанта" в "Кардіфф".

Приватний літак, на якому Сала летів з Франції до Англії, зазнав аварії над Ла-Маншем.

У січні в уламках літака на дні затоки було знайдено тіло Сали.

В авіакатастрофі загинув також пілот літака Девід Ібботсон.

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Автор: Антон Дудар