Аргентинець витирав сльози цією серветкою під час своєї прощальної промови.

Ліонель Мессі прощався з "Барселоною" на скликаній прес-конференції та не зміг стримати сліз. Видатний футболіст використав паперову серветку для того, щоб витерти сльози.

На одному з аукціонів цю серветку, яка вже стала артефактом, можна купити.

На платформі Mercado Libre у продаж надійшов лот ціною в один мільйон доларів - це серветка Мессі. Саме за допомогою цієї серветки аргентинець стер сльози з обличчя.

"Хустка зі слизисто-генетичним матеріалом Ліонеля Мессі. Придатне для клонування у майбутньому. Розміри 20 см x 20 см. Зморшкувата, але в хорошому стані", - йдеться в описі під лотом.

Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі поінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Сторони прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії, угода була заблокована.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав причини, через які не вдалося підписати новий контракт з Мессі.

Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 гольових передач. Ліонель 10 разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. Мессі володар шести "золотих м'ячів".

Автор: Артем Будрін