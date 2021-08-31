36-річний португалець підписав угоду з "червоними дияволами" на два роки.

"Манчестер Юнайтед" повідомив, що підписав з Кріштіану Роналду угоду на два сезони з опцією продовження ще на рік.

Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.

Роналду відреагував дуже зворушливо на своє повернення до англійського гранда. Кріштіану зробив допис у своєму Instagram.

"Усі, хто мене знає, знають про мою нескінченну любов до "Манчестер Юнайтед". Я провів в цьому клубі приголомшливі роки, і шлях, який ми пройшли разом, золотими літерами вписаний в історію цього великого і видатного клубу. Я не можу описати свої почуття, коли бачу, як по всьому світу говорять про моє повернення на "Олд Траффорд", - надрукував текст Роналду.

"Мрія збулася, після усіх разів, коли я повертався, щоб зіграти проти "Манчестер Юнайтед", я завжди відчував любов від уболівальників, навіть будучи суперником. Про це можна тільки мріяти. Моє перше чемпіонство, перший кубок, перший виклик у збірну, перша Ліга чемпіонів, перша "Золота бутса" і перший "Золотий м'яч" - все народилося тут, в результаті особливого зв'язку між мною і "червоними дияволами", - додав португалець.

"Історія написана у минулому - і буде написана знову, даю вам слово. Я тут. Я повернувся туди, де і маю бути. Нумо зробім все, щоб повторити. P.S. Сер Алекс, це для тебе", - зазначив Роналду, пригадавши легендарного тренера Алекса Фергюсона, з яким він працював у "Ман Юнайтед" з 2003 по 2009 рік.

Трансфер Роналду з "Ювентуса" в "МЮ": що відомо

22 серпня зірковий нападник залишився в запасі "Ювентуса" на матч 1-го туру Серії А і вийшов тільки на заміну. У ЗМІ з'явилася інформація, що це пов'язано з бажанням Роналду покинути клуб.

ЗМІ повідомляли, що Роналду може перейти в "Манчестер Сіті", але цей перехід зірвався.

27 серпня Роналду з'явився на тренуванні "Ювентуса", щоб попрощатися з одноклубниками. В цей же день форвард покинув Турин.

За неофіційними даними, "МЮ" заплатить "Ювентусу" 15 мільйонів євро + бонуси. Він буде заробляти 25 мільйонів фунтів на рік.

Автор: Артем Будрін