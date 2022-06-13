Форвард збірної Швейцарії забив найшвидший гол в історії Ліги націй.

У неділю, 12 червня, були зіграні ряд поєдинків в рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/2024.

Найнесподіванішим результатом ігрового дня стала перемога Швейцарії над збірною Португалії в групі 2 елітного дивізіону Ліги націй.

Рахунок був відкритий на початку першого тайму. На 57-й секунді відзначився швейцарський нападник Харіс Сеферович, йому асистував Сільван Відмер. Цей гол став найшвидшим в історії Ліги націй. Про це повідомляє УЄФА в Твіттері.

В іншому матчі цієї групи збірна Іспанії приймала національну команду Чехії. Господарі здобули перемогу з рахунком 2:0.

Ліга націй. Дивізіон А

Група 2

Іспанія - Чехія - 2:0

Голи: Солер, 24, Сарабія, 75

Іспанія: Сімон, Іньїго Мартінес, Гарсія, Алонсо (Жорді Альба, 78), Карвахаль, Коке (Бускетс, 78), Ернандес, Солер (Гаві, 60), Ольмо, Мората (Торрес, 59), Асенсіо (Сарабія, 72)

Чехія: Мандоус, Зіма, Ємелка, Брабець, Цоуфал, Зелени (Калвах, 79), Пешек, Саділек (Крал, 30), Черні (Хложек, 59), Соучек, Кухта (Юречка, 59)

Попередження: Карвахаль, 78

Огляд матчу:

Швейцарія - Португалія - 1:0

Гол: Сеферович, 1

Швейцарія: Омлін, Відмер (Штеффен, 47), Ельведі, Аканджі, Родрігес (Ебішер, 79), Фройлер, Джака, Соу, Шакірі (Окафор, 21), Емболо (Цубер, 65), Сеферович

Португалія: Руй Патрісіу, Пепе, Нуну Мендеш, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш (Матеус Нунес, 74), Вітінья (Бернарду Сілва, 63), Данілу Перрейра, Отавіу (Гонсалу Гедеш, 46), Рубен Невеш (Орта, 82), Андре Сілва, Леау (Діогу Жота, 62)

Попередження: Відмер, 34, Омлін, 80 – Данілу Перрейра, 13, Жоау Канселу, 59

Огляд матчу:

Положення команд у групі 2: Іспанія (8), Португалія (7), Чехія (4), Швейцарія (3).

Ліга націй. Дивізіон B

Група 4

Норвегія - Швеція - 3:2

Голи: Холанд, 10, 54 (пен), Сорлот, 77 - Форсберг, 62, Дьокереш, 90+5

Огляд матчу:

Словенія – Сербія - 2:2

Голи: Гнєзда, 48, Шешко, 53 - Живковіч, 8, Мітровіч, 35

Положення команд у групі 4: Норвегія (10), Сербія (7), Швеція (3), Словенія (2).

Ліга націй. Дивізіон C

Група 2

Північна Ірландія – Кіпр - 2:2

Голи: Макнейр, 71, Еванс, 90+4 – Какуліс, 32, 51

Греція – Косово - 2:0

Голи: Якумакіс, 71, Манталос, 90+9

Положення команд у групі 2: Греція (12), Косово (6), Північна Ірландія (2), Кіпр (2).

Грузія - Болгарія - 0:0

Північна Македонія - Гібралтар - 4:0

Голи: Барді, 4, Міовскі, 14, 16, Чурлінов, 31

Положення команд у групі 4: Грузія (10), Північна Македонія (7), Болгарія (3), Гібралтар (1).

Ліга націй. Дивізіон D

Група 2

Мальта - Сан-Марино - 1:0

Гол: Мускат, 50

Положення команд у групі 2: Естонія (6), Мальта (6), Сан-Марино (0).

Чинним переможцем Ліги націй є збірна Франції. Першим переможцем турніру, заснованого в 2018 році, стала національна команда Португалії.

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