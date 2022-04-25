"Барселона" вперше в історії програла три поспіль домашніх матчі в одному сезоні.

У неділю, 24 квітня, на стадіоні "Камп Ноу" в рамках перенесеного матчу 21-го туру іспанської Прімери сезону-2021/2022 "Барселона" приймала "Райо Вальєкано". Гості здобули сенсаційну перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цьому поєдинку був забитий на 7-й хвилині зустрічі - Альваро Гарсія відправив м'яч у ворота Марка Тер Штегена після передачі від Ісі Палазона.

Незважаючи на всі спроби "синьо-гранатових" відігратися і на тотальну перевагу на полі, у підопічних Хаві нічого не вийшло, і вони втратили очки в цьому поєдинку.

"Барселона" - "Райо Вальєкано" - 0:1

Гол: А. Гарсія, 7

"Барселона": Тер Штеген, Дест (Лангле, 46), Араухо, Е. Гарсія (Траоре, 71), Альба, Ф. Де Йонг (Гонсалес, 60), Бускетс, Гаві, Дембеле, Обамеянг (Л. Де Йонг, 71), Торрес (Депай, 60)

"Райо Вальєкано": Дмітрієвскі, Балліу, Мараш, Катена, Ф. Гарсія, Комесана (Сісс, 56), Валентін (Трехо, 67), Палазон (Ернандес, 87), Лопес (Мата, 87), А. Гарсія, Нтека (Наварро, 56)

Попередження: Л. Де Йонг (81), Дембеле (89), Альба (90+3), Гаві (90+13) - Комесана (37), Балліу (69), Палазон (85), Ернандес (90+5), Трехо (90+6), Катена (90+12)

Огляд матчу:

Коментар головного тренера "Барселони" Хаві після матчу:

"Ми заслуговували набагато більшого, проте не показали той характер, який повинні були. Ми старалися, але м'яч не йшов у ворота. Дуже схоже на те, що було в матчі з "Кадісом". Це наша реальність. Ми знаходимося в складній ситуації. Ми все ще в зоні Ліги чемпіонів, але ускладнили собі життя. Є ігри, в яких важко. Ми пропустили перший гол і не відреагували належним чином. Це ігри, в яких, якщо ви виходите вперед, у вас все під контролем", - наводить слова Хаві Marca.

Додамо, що "Барселона" вперше в історії зазнала трьох домашніх поразок поспіль в одному сезоні. Відзначається, що в історії команди був момент, коли команда зазнала три домашніх поразки поспіль, але це сталося в кінці сезону-1997/1998 і початку сезону-1998/1999.

Нагадаємо, 14 квітня "Барселона" програла у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи з "Айнтрахом" (2:3) і вилетіла з турніру. 18 квітня каталонський клуб на своєму полі поступився "Кадісу" з рахунком 0:1.

Фіаско "Барселони" максимально наблизило "Реал" до чемпіонського титулу

"Реал" знаходиться за крок від дострокового чемпіонства в Прімері. Для того, щоб "королівський клуб" став чемпіоном Іспанії, команді необхідно набрати одне очко в п'яти матчах.

Після того, як "Барселона" зазнала несподіваної поразки з "Райо Вальєкано", каталонці залишилися на другому місці в турнірній таблиці з 63 очками за п'ять турів до кінця чемпіонату. "Реал", у свою чергу, знаходиться на першому місці в Прімері, записавши в свій актив 78 очок.

Таким чином, якщо "Реал" набере хоча б одне очко в останніх п'яти іграх, то стане недосяжним для найближчих переслідувачів і завоює свій 35-й чемпіонський титул в Іспанії.

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