"Баварія" за півгодини пропустила чотири м'ячі і несподівано програла.

У суботу, 12 лютого, в матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу "Баварія" досить несподівано програла середняку "Бохуму" з рахунком 2:4.

Матч для лідера Бундесліги почався з гола Левандовскі, на який господарі швидко відповіли зусиллями Антві-Анджея. Далі сталося неймовірне і "Бохум" забив ще тричі до перерви, поставивши перед підопічними Нагельсманна дуже складне завдання.

Весь другий тайм мюнхенці провели в атаці, проте зуміли лише скоротити відставання - знову відзначився Левандовскі, точно пробивши по воротах з меж штрафного майданчика.

Чемпіонат Німеччини. 22-й тур

"Бохум" - "Баварія" - 4:2

Голи: Антві-Анджей, 14, Локадія, 38 (пен.), Гамбоа, 40, Холтманн, 44 - Левандовскі, 9, 75

"Бохум": Ессер, Даніло Соарес, Ляйтш, Белла-Кочап, Гамбоа (Стафілідіс, 72), Реджбечай (Машович, 90), Остерхаге, Лосілла, Хольтманн (Пантович, 80), Локадія (Польтер, 80), Антві-Аджей (Асано, 80)

"Баварія": Ульрайх, Люка Ернандес, Упамекано (Толіссо, 46), Зюле, Павар, Кімміх, Мюллер (Чупо-Мотінг, 64), Гнабрі, Коман (Забітцер, 75), Сане, Левандовскі

Попередження: Реджбечай, Гамбоа, Павар.

Відео голів:

У неділю, 13 лютого, у "Боруссії" Дортмунд з'явиться можливість скоротити відставання від лідера.

Результати інших матчів дня:

"Боруссія" М- "Аугсбург" - 3:2

Голи: Коне, 30, Хофманн, 46, Бенсебаіні, 67 - Іаго, 55, Фіннбогасон, 90

"Айнтрахт" - "Вольфсбург" - 0:2

Голи: Крузе, 28, Лукебакіо, 90

"Фрайбург" - "Майнц" - 1:1

Ш: Петерсен, 70 - Хак, 31

"Гройтер Фюрт" - "Герта" - 2:1

Голи: Хргота, 1, 71 - Гехтер, 83

Чемпіонат Німеччини: положення команд у лізі