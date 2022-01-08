"Боруссія" М вдруге в цьому сезоні перемагає "Баварію".

У п'ятницю, 7 січня, в першому матчі 18-го туру Бундесліги мюнхенська "Баварія" приймала на своєму полі менхенгладбахську "Боруссію". Гра завершилася сенсаційною перемогою гостей.

Колектив Юліана Нагельсманна зумів відзначитися першим по завершенні стартової чверті ігрової години, проте не тільки не втримав перевагу до перерви, але і програв перший тайм, а потім і всю гру надалі.

У складі мюнхенців гол забив польський форвард Роберт Левандовскі на 18-й мінтуї гри. За гостей забивали Нойхаус і Лайнер на 27-й і 31-й хвилинах поєдинку.

"Баварія" - "Боруссія" М - 1:2

Голи: Левандовскі, 18 - Нойхаус, 27, Лайнер, 31

"Баварія": Ульрайх, Кімміх, Павар, Зюле, Забітцер, Гнабрі, Рока (Ваннер, 75), Мусиала, Мюллер, Левандовскі, Тілльман (Копадо, 75).

"Боруссія" М: Зоммер, Гінтер, Ельведі, Янчке (Бейєр, 67), Лайнер (Херрманн, 79), Крамер (Бенеш, 79), Нойхаус (Плеа, 67), Коне, Нетц, Емболо, Штіндль (Тюрам, 90).

Попередження: Штіндль.

Огляд матчу:

Мюнхенський клуб, таким чином, жодного разу не зміг здобути перемогу над "Гладбахом" у трьох матчах цього сезону.

Торішнього серпня в 1-му турі чемпіонату Німеччини команди зіграли внічию – 1:1. У жовтні у 2-му раунді Кубка Німеччини "Боруссія" перемогла з рахунком 5:0.

Таким чином, у "Баварії" дві поразки та нічия з цим суперником, загальний рахунок – 2:8.

У суботу "Байєр" зіграє з "Уніоном", "Лейпциг" зустрінеться з "Майнцом", дортмундська "Боруссія" відправиться на виїзд до "Айнтрахту".

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