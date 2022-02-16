Австрійський Зальцбург був близьким до перемоги.

У середу, 16 лютого, в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА австрійський "Зальцбург" приймав на стадіоні "Ред Булл Арена" німецьку "Баварію". Поєдинок завершився сенсаційною нічиєю.

Перший тайм цієї гри пройшов при тотальному контролі м'яча "Баварії", проте на результаті це не відобразилося. Мюнхенський клуб створив більше моментів біля воріт "Зальцбурга", проте забити в першій половині гри вдалося саме господарям поля. На 21-й хвилині гри відзначився Чіквубуйке Адаму. Варто відзначити, що австрійський футболіст починав цей матч на лавці запасних і з'явився на полі на 12-й хвилині замість отримав травму Акафора.

У другому таймі перевага "Баварії" була ще більшою. І в самій кінцівці гри все ж їм вдалося зрівняти рахунок і вирвати нічию. Гол на 90-й хвилині забив Коман.

Варто відзначити, що футболісти мюнхенського клубу контролювали м'яч більше 65% ігрового часу, завдали 21 удар по воротах "Зальцбурга", але для перемоги цього не вистачило.

"Зальцбург" - "Баварія" - 1:1

Голи: Адаму, 21 - Коман, 90

"Зальцбург": Кен, Р. Крістенсен, Соле, Вебер, Ульмер, Капальдо, Камара, Н. Зайвальд (Сучич, 80), Аронсон, Акафор (Адаму, 12), Адейємі (К'єргор, 86)

"Баварія": Ульрайх, Павар, Зюле, Л. Ернандес, Кімміх, Толіссо (Забітцер, 80), Гнабрі (Чупо-Мотінг, 77), Мюллер, Коман, Левандовські, Сане

Відео голів:

Матч-відповідь "Зальцбург" і "Баварія" зіграють 8-го березня. Гра пройде на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.

Додамо, що в цей день був зіграний ще один матч 1/8 фіналу ЛЧ, в якому міланський "Інтер" в рідних стінах приймав "Ліверпуль". Гра завершилася перемогою англійського клубу з рахунком 2:0.

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