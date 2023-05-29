"Саутгемптон" шикарно попрощався з англійською Прем'єр-лігою.

У неділю, 28 травня, відбувся поєдинок 38-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Саутгемптон" приймав на своєму полі "Ліверпуль".

Гра проходила на стадіоні "Сент-Меріс" і завершилася з рахунком 4:4.

За матч вболівальники побачили відразу 2 камбеки. Спочатку "Ліверпуль" впевнено перемагав 2:0, проте незабаром "святі" забили 4 м'ячі поспіль. Але "червоні" все-таки змогли відігратися, вразивши ворота суперників на 72 і 73-й хвилинах і вирвавши нічию в цій грі.

"Саутгемптон" - "Ліверпуль" - 4:4

Голи: Уорд-Прауз, 19, Сулемана, 28, 48, Армстронг, 64 - Жота, 10, 72, Фірміно, 14, Гакпо, 73

Огляд матчу:

Відзначимо, що для "Саутгемптона" це був останній матч в АПЛ, оскільки команда посіла останнє місце в турнірній таблиці і вилетіла в Чемпіоншип. Таким чином, футболісти "святих" на прощання влаштували справжнє свято своїм уболівальникам. Можливо, через рік команда знову повернеться в елітний дивізіон.

"Ліверпуль" набрав в цьому сезоні 67 очок і посів п'яте місце в турнірній таблиці. Команда Юргена Клоппа не змогла вибороти путівку в Лігу чемпіонів, але зіграє в груповому раунді Ліги Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: