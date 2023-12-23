Руслан Малиновський взяв активну участь у вирішальній гольовій атаці.

У п'ятницю, 23 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру італійської Серії А, в якому "Сассуоло" приймав "Дженоа".

Гра проходила на стадіоні "Чіта дель Триколоре" і завершилася перемогою гостей.

Рахунок у матчі був відкритий на 28-й хвилині - нападник "Сауссоло" Андреа Пінамонті забив з передачі Армана Льоренте. На 64-й хвилині "Дженоа" рахунок зрівняв завдяки точному удару з пенальті Альберта Гудмундссона. Перемогу "грифони" вирвали на 87-й хвилині - гол з передачі Гудмундссона забив Калеб Екубан. Активну участь у гольовій атаці взяв українець Руслан Малиновський.

Відео дня

"Сассуоло" - "Дженоа" - 1:2

Голи: Пінамонті 28 - Гудмундссон 64 пен, Екубан 87

Огляд матчу:

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський вийшов в основному складі на цю гру і відіграв 90 хвилин. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 6,7 бала.

"Дженоа" набрав 19 очок і займає 14-е місце в турнірній таблиці Серії А. "Сассуоло" з 16 балами йде на 15-му рядку.

У наступному турі чемпіонату Італії "Дженоа" зіграє проти міланського "Інтера", а "Сассуоло" зустрінеться з "Міланом".

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