Фахівець хоче повезти збірну України на чемпіонат світу.

Олександр Петраков, який був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України, назвав своє завдання біля керма "жовто-синіх".

Про це Петраков сказав в ефірі "Футбол NEWS".

"Я собі поставив завдання. Я вже давно працюю, і мені нецікаво працювати, якщо нікуди не вийти. Мені цікаві фінальні стадії чемпіонатів Європи та світу. І ми з моїми помічниками завжди туди потрапляли, тому що інакше мені нецікаво. Завдання одне - потрапити в Катар", - сказав тренер.

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Нагадаємо, повідомлялося, що Петраков керуватиме збірною України в матчах кваліфікації ЧС-2022, що залишилися. Чи працюватиме тренер з командою наступного року - поки невідомо.

Сам Петраков поки також не знає, як довго буде керувати збірною:

"Павелко (президент УАФ, - Прим.) мені прямо сказав: це може бути три гри, п'ять матчів або 55".

Олександр Петраков: що про нього відомо

Олександр Петраков почав тренерську кар'єру в 1993 році. До 2010 року він працював головним тренером в ЦСКА-2, "Спартаку" (Суми) і "Вінниці", а також асистентом головного тренера в декількох клубах, включаючи київське "Динамо" (у 2001-2005 роках).

З 2010 року Петраков працював з юнацькими та молодіжними збірними України (від 16 до 20 років).

У 2019 році він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Також в його активі вихід до півфіналу чемпіонату Європи U-19 в 2018 році.

Завдяки перемозі на чемпіонаті світу Петраков увійшов до числа 25 найкращих у світі тренерів збірних за версією IFFHS за підсумками 2019 року.

Перед тим, як очолити головну команду країни, Петраков працював зі збірною U-18.

Автор: Антон Дудар