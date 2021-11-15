Енес Салі зіграв за збірну Румунії в 15 років.

Румунський півзахисник Енес Салі став наймолодшим дебютантом в історії європейських збірних в офіційних іграх.

Він зіграв у матчі кваліфікації ЧС-2022 між збірними Румунії та Ліхтенштейну (2:0) у віці 15 років і 264 днів, повідомляє Goal.com.

У цій зустрічі салі вийшов на заміну на 82-й хвилині гри.

Раніше наймолодшим дебютантом європейських збірних в офіційних матчах був норвежець Мартін Едегор, який грав за свою національну збірну в 15 років і 301 день.

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Енес Салі: що про нього відомо

Салі народився в Торонто і в дитинстві виступав у Канаді. У дев'ять років він відправився на стажування в "Барселону". Каталонський клуб хотів підписати юного гравця, але не зміг зробити це через обмеження ФІФА, пов'язані з віком.

Пізніше сім'я юного футболіста повернулася до Румунії, і зараз Салі виступає за румунський клуб "Фарул".

Раніше Салі вже став наймолодшим автором голу у вищому дивізіоні чемпіонату Румунії. Всього в цьому сезоні він провів за "Фарул" вісім матчів.

Автор: Антон Дудар