Енес Салі (праворуч) дебютував за збірну Румунії / фото REUTERS
Румунський півзахисник Енес Салі став наймолодшим дебютантом в історії європейських збірних в офіційних іграх.
Він зіграв у матчі кваліфікації ЧС-2022 між збірними Румунії та Ліхтенштейну (2:0) у віці 15 років і 264 днів, повідомляє Goal.com.
У цій зустрічі салі вийшов на заміну на 82-й хвилині гри.
Раніше наймолодшим дебютантом європейських збірних в офіційних матчах був норвежець Мартін Едегор, який грав за свою національну збірну в 15 років і 301 день.
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Енес Салі: що про нього відомо
- Салі народився в Торонто і в дитинстві виступав у Канаді. У дев'ять років він відправився на стажування в "Барселону". Каталонський клуб хотів підписати юного гравця, але не зміг зробити це через обмеження ФІФА, пов'язані з віком.
- Пізніше сім'я юного футболіста повернулася до Румунії, і зараз Салі виступає за румунський клуб "Фарул".
- Раніше Салі вже став наймолодшим автором голу у вищому дивізіоні чемпіонату Румунії. Всього в цьому сезоні він провів за "Фарул" вісім матчів.