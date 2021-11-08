До своїх обов'язків український фахівець приступить 9 листопада.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко 7 листопада очолив італійський клуб "Дженоа".

Відомий коментатор Віктор Вацко оцінив призначення Шевченка, передає сайт телеканалів "Футбол".

"Дев'ять матчів поспіль зараз не виграє "Дженоа". Для Андрія Миколайовича старт не буде нудним. Наскільки я знаю Шевченка, він би не підписався на якусь авантюру. Він підписався на проект, в який заходять зараз американські інвестори. Думаю, що фахівець розраховує на серйозні інвестиції в команду і на роботу на трансферному ринку. Дуже цікаво подивитися на Андрія Миколайовича на посаді клубного тренера", - сказав Вацко.

Нагадаємо, що у вересні 99,9% акцій "Дженоа" за 150 мільйонів євро купила американська компанія "777 Partners".

На цю мить "Дженоа" займає 17-те місце в чемпіонаті Італії.

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Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року. За неофіційною інформацією, він зароблятиме орієнтовно 1,8-2 мільйони євро.

Шевченко приступить до своїх обов'язків 9 листопада.

До тренерського штабу Шевченка точно увійде Мауро Тассотті. Також очікується, що допомагати українцю будуть Андреа Малдера і Луїджі Ночентіні.

У першому матчі Шевченко "Дженоа "21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі на генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд досить відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії"777 Partners".

Автор: Антон Дудар