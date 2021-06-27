Андрій П'ятов на правах старожила колективу користується авторитетом у роздягальні.

Голкіпер донецького "Шахтаря" й збірної України Андрій П'ятов прокоментував настрій команди напередодні поєдинку зі Швецією у рамках 1/8 фіналу Євро-2020. Нагадаємо, що цей турнір останній для 36-річного П'ятова у футболці національної команди.

Слова стража воріт наводить офіційний сайт УАФ.

- Чи була в команді відверта розмова після матчу з Австрією?

- Так, була, ще коли ми чекали на результати в інших групах. Розмова вийшла чоловічою, говорив не тільки я, інші також висловили свою думку. Не буду розповідати деталей. Говорити на камеру - одне, але якщо ти не відповідаєш за сказане на поле - ці слова порожні. Сподіваюся, що ми підтвердимо на полі ті слова, які сказали тоді.

- Кого ви можете виділити серед голкіперів на Євро-2020?

- Насамперед Георгія Бущана, адже ми робимо спільну справу, один одного підтримуємо. Якщо виділяти когось іще - багато хто з воротарів провів хороший турнір, але є й ті, хто припускався помилок.

- У Глазго вам буде не вистачати такої підтримки українських уболівальників, яка була в Бухаресті?

- Я за те, щоб було якомога більше вболівальників. З Австрією був навіть не повний стадіон, але ми відчували підтримку. Якби не обмеження, думаю, на три чверті стадіон заповнився б нашими вболівальниками. Сподіваюся, ми не розчаруємо їх у Глазго.

Зазначимо, що наприкінці травня П'ятов продовжив контракт з "Шахтарем".

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Швеція - Україна: перед матчем

Україна вийшла в плей-оф з третього місця в групі, ставши однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.

Швеція набрала 7 очок і стала першою в одній групі з Іспанією, Словаччиною та Польщею.

Футболісти збірної України оцінили вихід в плей-оф на Швецію.

У попередній раз Україна і Швеція зустрічалися на Євро-2012. Тоді українці здобули перемогу завдяки дублю Андрія Шевченка - 2:1. До цього команди тричі зустрічалися в неофіційних матчах: Україна один раз виграла, один раз програла і ще раз перемогла в серії пенальті.

Вже відомо, який арбітр розсудить поєдинок між шведами та українцями.

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Автор: Артем Будрін