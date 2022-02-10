В амстердамському "Аяксі" спалахнув новий скандал.

Нідерландський футбольний клуб "Аякс" вдруге за кілька днів потрапляє в гучний скандал сексуального характеру. Після того, як Марк Овермарс покинув пост спортивного директора "Аякса" через недоречні повідомлення колегам-жінкам, футболіста молодіжної команди клубу з Амстердама звинуватили в згвалтуванні.

Відомий нідерландський ведучий Денніс Схоутен, заявив, що 19-річна дівчина йому повідомила, що шість місяців тому її зґвалтував 20-річний футболіст молодіжної команди "Аякса" Донні Уормердам.

"Дівчина розповіла мені, що він згвалтував її на вечірці шість місяців тому. Вона подала заяву в поліцію", - говорить Схоутен.

Ведучий заявив, що познайомився з передбачуваною постраждалою в інтернеті, але вже спілкувався з нею особисто.

"Ця дівчина була на вечірці в Вурхауті, і він теж був там. Вона думала, що Уормердам хороший хлопець. Вони поцілувалися, а потім він потягнув її вгору по сходах, хотів більшого. Вона чітко сказала "ні", але він розірвав її штани на шматки, я бачив фотографії. Тоді він зробив це. Через приблизно три хвилини, він вийшов і повернувся на вечірку", - наводить слова Схоутена Marca.

Двадцятирічний Уормердам є вихованцем молодіжної академії "Аякса". Опорний півзахисник ще не дебютував за першу команду, але за дубль провів 40 матчів.

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