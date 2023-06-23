Наставник "синьо-жовтих" очікує важкого поєдинку.

У суботу, 24 червня, збірна України U21 зіграє проти однолітків з Румунії в рамках 2-го туру групового етапу молодіжного Євро-2023 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань поділився думками про майбутню дуелі. Фахівець зазначив, що очікує важкий матч як у фізичному, так і в психологічному плані.

"Не треба звертати увагу на матч і на результат у грі зі збірною Іспанії. Адже збірна Іспанії є збірна Іспанії. Після поразки Румунія буде вже іншою командою, яка зробить висновки. Їм нікуди діватися - тільки боротися за результат проти нас.

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Тому ми повинні бути супермотивовані, повинні розуміти, що проводимо матч проти команди, яка приймає цей турнір, будемо грати і проти трибун, які вболівають за господарів.

Ми очікуємо важкий матч як у фізичному, так і в психологічному плані. Вважаю, що нам, в першу чергу, треба хлопців відновити і дуже добре підготуватися, зробити відеоогляд, аналіз матчів Румунії.

З самого початку, коли ми ще збиралися, то ми звертаємо увагу на свою гру. Кожен раз хочемо прогресувати, кожен раз хочемо вдосконалюватися, тому все одно акцент буде зроблений саме на нашій грі", - наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, в першому турі молодіжного Євро-2023 збірна України перемогла Хорватію з рахунком 2:0, а Румунія поступилася Іспанії (0:3).

Матч Румунія - Україна пройде в Бухаресті на стадіоні "Стяуа". Початок гри - о 19:00 за київським часом.

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