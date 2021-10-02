Журналісти насміхалися з українського прізвища тренера.

Головний тренер молдавського футбольного клубу "Шериф" Юрій Вернидуб дотепно відповів на "тролінг" з боку російських журналістів.

Розмову між Вернидубом та росіянами цитує Спорт-Експрес.

Журналісти хотіли підколоти тренера його незвичним прізвищем.

"Юрію Миколайовичу, не можемо не запитати на тему, яка, судячи з коментарів, сильно хвилює уболівальників. Коли ви все ж таки повернете дуб?" – запитали представники росЗМІ.

Читайте також"Звичайні люди не розуміють": Мілевський пояснив, чому футболісти заслужено заробляють великі грошіНа що тренер "Шерифа" відповів: "Почитайте українську казку "Котигорошок". Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб й інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід".

Коли ж у росіян жарт не вдався, вони спробували ще раз: "Значить, дуб не повернете?"

"Ні, він буде стояти вічно! Тому що у мене є два сини й два внуки. Цей рід буде на все життя. Я цим пишаюся", – наголосив Вернидуб.

Під керівництвом Вернидуба у чинному сезоні молдавський "Шериф" уперше в історії пробився у груповий турнір Ліги чемпіонів, де переміг українського "Шахтаря" з рахунком 2:0 і мадридський "Реал" з рахунком 2:1.

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Автор: Віолетта Орлова