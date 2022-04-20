Владислав Левін демонстративно сховав руки за спину, поки весь стадіон аплодував.

Російський півзахисник футбольного клубу "Словацко" Владислав Левін відмовився підтримати Україну, яка бореться з військовою агресією Росії.

Перед матчем 29-го туру чемпіонату Чехії з футболу "Спарта" - "Словацко" відбувся короткий флешмоб на підтримку України. Весь стадіон і гравці обох команд аплодували стоячи, але представник країни-агресора Левін показово сховав руки за спину.

Варто відзначити, що доля покарала футболіста за його вчинок. У середині першого тайму він став антигероєм матчу. За рахунку 1:1, Левін послизнувся у власному штрафному майданчику, дозволивши супернику результативно завершити атаку і вийти вперед. Після перерви тренер "Словацко" замінив росіянина.

Додамо, що поєдинок завершився впевненою перемогою "Спарти" з рахунком 3:1.

Огляд матчу:

Після матчу тренер "Словацко" Мартін Сведик публічно розкритикував свого підопічного.

"Це жахлива помилка, через яку постраждала вся команда", - сказав тренер команди.

За 29 зіграних турів "Спарта" набрала 66 очок і займає 3-у позицію в турнірній таблиці. "Словацко" з 56 балами в активі йде на 4-й сходинці.

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