Литовські вболівальники були обурені поведінкою сербських спортсменів.

Баскетболісти сербського клубу "Црвена Звезда" відмовилися тримати банер із закликом зупинити війну в Україні перед матчем Євроліги.

3 квітня в рамках 21-го туру регулярного сезону Євроліги "Жальгіріс" приймав сербський клуб "Црвена Звезда".

Баскетболісти литовської команди вирішили підтримати Україну, яка бореться проти російських окупантів і розгорнули банер з українським прапором і гаслом "Stop war" ("Зупиніть війну"). Судді також приєдналися до акції. А ось гравці "Црвени Звезди" відмовилися брати участь в даному перформансі.

Варто відзначити, що така поведінка сербів викликала обурення у литовських уболівальників і вони голосно освистали баскетболістів "Црвени Звезди".

Після матчу головні тренери команд прокоментували ситуацію, яка трапилася перед грою.

"Я дійсно сподіваюся, що скоро настане мир. Це питання не до мене", - сказав головний тренер сербської команди Деян Радоніч.

"Залишу це без коментарів. Тут як і раніше спорт. У кожного своя думка. Хоча я вірю, що це навіть не їхня особиста думка. Їм кажуть зверху, що потрібно робити", - сказав головний тренер "Жальгіріса" Юре Здовц.

Додамо, що гра завершилася перемогою литовського колективу над "Црвеною Звездою" в овертаймі з рахунком 103:98.

Нагадаємо, що через вторгнення РФ в Україну російські баскетбольні клуби ЦСКА, Зеніт і УНІКС вигнали з Євроліги, а Локомотив-Кубань викинули з Єврокубка.

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