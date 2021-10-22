В московському "Локомотиві" подумали, що вони грають проти "Баварії", а не "Галатасарая".

Кумедний випадок трапився перед матчем третього туру Ліги Європи, в якому московський "Локомотив" приймав стамбульський "Галатасарай".

За пару хвилин до початку гри на домашньому стадіоні "Локомотиву" на табло вивели стартовий склад стамбульців. Проте замість імен та прізвищ гравців турецького гранда там був розміщений склад мюнхенської "Баварії". До того ж чомусь 10 прізвищ було, а не 11 як належить стартовому складу.

Хоча емблема була саме "Галатасарая", а також правильно вказаний тренер турків - Фатіх Терім.

"Локомотив" - "Галатасарай": підсумки матчу

У цьому поєдинку "Локомотив" програв туркам з рахунком 0:1.

"Локомотив" зазнав другої поразки в турнірі і займає в групі E останнє місце. "Галатасарай" здобув другу перемогу, набрав 7 очок і очолює таблицю.

Автор: Артем Будрін