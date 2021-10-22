21 жовтня відбувся третій тур групового етапу Ліги Європи.
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Хему" обіграти бельгійський "Генк". Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі всю гру.
Хавбек збірної України Ігор Харатін зіграв 13 хвилин за "Легію" проти "Наполі". А український захисник "Лудогорця" Ігор Пластун вийшов на другий тайм після перерви в матчі проти "Браги".
Результати матчів
Група A
"Рейнджерс" - "Брондбю" - 2:0
"Спарта" Прага - "Ліон" - 3:4
Положення команд: "Ліон" - 9 очок, "Спарта" - 4, "Рейнджерс" - 3, "Брондбю" - 1
Група B
"Штурм Грац" - "Реал Сосьєдад" - 0:1
ПСВ - "Монако" - 1:2
Положення команд: "Монако" - 7 очок, "Реал Сосьєдад" - 5, ПСВ - 4, "Штурм Грац" - 0
Група C
"Наполі" - "Легія" - 3:0
"Спартак" (Москва) - "Лестер" - 3:4
Положення команд: "Легія" - 6 очок, "Наполі" - 4, "Лестер" - 4, "Спартак" - 3
Група D
"Фенербахче" - "Антверпен" - 2:2
"Айнтрахт" - "Олімпіакос" - 3:1
Положення команд: "Айнтрахт" - 7 очок, "Олімпіакос" - 6, "Фенербахче" - 2, "Антверпен" - 1
Група E
"Локомотив" (Москва) - "Галатасарай" - 0:1
"Лаціо" - "Марсель" - 0:0
Положення команд: "Галатасарай" - 7 очок, "Лаціо" - 4, "Марсель" - 3, "Локомотив" - 1
Група F
"Лудогорець" - "Брага" - 0:1
"Мідтьюлланн" - "Црвена Звезда" - 1:1
Положення команд: "Црвена Звезда" - 7 очок, "Брага" - 6, "Мідтьюлланн" - 2, "Лудогорець" - 1
Група G
"Селтік" - "Ференцварош" - 2:0
"Бетіс" - "Баєр" - 1:1
Положення команд: "Баєр" - 7 очок, "Бетіс" - 7, "Селтік" - 3, "Ференцварош" - 0
Група Н
"Рапід" - "Динамо" (Загреб) - 2:1
"Вест Хем" - "Генк" - 3:0
Положення команд: "Вест Хем" - 9 очок, "Динамо" - 3, "Генк" - 3, "Рапід" - 3
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Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати
- З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.
- Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця у своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.
- Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.
- Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.