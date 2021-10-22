"Ліон" обіграв "Спарту", а ПСВ поступився "Монако".

21 жовтня відбувся третій тур групового етапу Ліги Європи.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Хему" обіграти бельгійський "Генк". Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі всю гру.

Хавбек збірної України Ігор Харатін зіграв 13 хвилин за "Легію" проти "Наполі". А український захисник "Лудогорця" Ігор Пластун вийшов на другий тайм після перерви в матчі проти "Браги".

Результати матчів

Група A

"Рейнджерс" - "Брондбю" - 2:0

"Спарта" Прага - "Ліон" - 3:4

Положення команд: "Ліон" - 9 очок, "Спарта" - 4, "Рейнджерс" - 3, "Брондбю" - 1

Група B

"Штурм Грац" - "Реал Сосьєдад" - 0:1

ПСВ - "Монако" - 1:2

Положення команд: "Монако" - 7 очок, "Реал Сосьєдад" - 5, ПСВ - 4, "Штурм Грац" - 0

Група C

"Наполі" - "Легія" - 3:0

"Спартак" (Москва) - "Лестер" - 3:4

Положення команд: "Легія" - 6 очок, "Наполі" - 4, "Лестер" - 4, "Спартак" - 3

Група D

"Фенербахче" - "Антверпен" - 2:2

"Айнтрахт" - "Олімпіакос" - 3:1

Положення команд: "Айнтрахт" - 7 очок, "Олімпіакос" - 6, "Фенербахче" - 2, "Антверпен" - 1

Група E

"Локомотив" (Москва) - "Галатасарай" - 0:1

"Лаціо" - "Марсель" - 0:0

Положення команд: "Галатасарай" - 7 очок, "Лаціо" - 4, "Марсель" - 3, "Локомотив" - 1

Група F

"Лудогорець" - "Брага" - 0:1

"Мідтьюлланн" - "Црвена Звезда" - 1:1

Положення команд: "Црвена Звезда" - 7 очок, "Брага" - 6, "Мідтьюлланн" - 2, "Лудогорець" - 1

Група G

"Селтік" - "Ференцварош" - 2:0

"Бетіс" - "Баєр" - 1:1

Положення команд: "Баєр" - 7 очок, "Бетіс" - 7, "Селтік" - 3, "Ференцварош" - 0

Група Н

"Рапід" - "Динамо" (Загреб) - 2:1

"Вест Хем" - "Генк" - 3:0

Положення команд: "Вест Хем" - 9 очок, "Динамо" - 3, "Генк" - 3, "Рапід" - 3

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Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати

З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.

Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця у своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.

Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.

Автор: Артем Будрін