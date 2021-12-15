Форвард "Олександрії" Сергій Гринь пояснив свої слова про "спорт поза політикою".

Нападник "Олександрії" Сергій Гринь встиг зробити дивну заяву про можливий трансфер до російських клубів, а потім спростував свої слова.

Спершу 27-річний футболіст в інтерв'ю ua-football.com сказав, що спорт і політика - різні речі.

- Трішки відійдемо від футболу. Ви родом з Волновахи, тож згадаємо неприємну частину історії України: початок війни на Донбасі. Як ваші близькі зустріли наступ російських бойовиків?

- У мене батьки там досі живуть. Оскільки не було "ДНР" у Волновасі, то вони вирішили залишитися там. Я пропонував батькам переїхати, але вони відмовилися. Вони сказали, що там будинок, і все нормально. Що зараз там безпечно. Був лише один обстріл автобуса, але з моєї сім’ї тоді ніхто не постраждав.

- От після таких дій з боку російських окупантів, Ви могли б переїхати грати в російському чемпіонаті?

- Не знаю… Я не хочу взагалі розмовляти про політику, тому що спорт і політика - це різні речі.

Після цього Гринь спробував розтлумачити свої слова в коментарі для Тribuna.com.

- Нашуміла ваша відповідь про спорт і політику та можливості переходу в російський клуб. Може вас не так зрозуміли?

- Я наберу цього ідіота, який брав інтерв'ю.

- То Росія - агресор? І чий Крим?

- Чому ви в мене питаєте про Росію та Крим? Я переніс вже три операції, чекаю на четверту. Я живу в Україні, моя сім'я також живе в Україні, я народився в Україні. Який ще можливий перехід до Росії? Я думаю як би мені швидше одужати і повернутися до складу "Олександрії".

- Бажаю вам якнайшвидшого одужання, але ви все-таки не відповіли.

- Ну, звісно, ​​Росія - агресор, Крим - наш.

Зауважимо, що Гринь виступав за молодіжні збірні України різних вікових категорій. Сергій є вихованцем "Шахтаря", потім він грав за такі клуби УПЛ як "Верес" та "Зоря". Гринь захищав також кольори "Олімпіка" та київського "Арсенала".

У сезоні 2019/20 український форвард виступав за данський клуб "Вайле". З 2021 року він грає за "Олександрію".

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Автор: Артем Будрін