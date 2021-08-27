Кріштіану Роналду / фото REUTERS

Португальський нападник Кріштіану Роналду написав листа вболівальникам "Ювентуса" після того, як стало відомо про його трансфер в "Манчестер Юнайтед".

Роналду попрощався з "Юве" на своїй сторінці в Instagram.

"Я йду з чудового клубу, найбільшого в Італії і, безумовно, одного з найбільш значущих у всій Європі. Я віддавав свої серце і душу за "Ювентус", і я завжди буду любити Турин, до кінця моїх днів.  Вболівальники "Ювентуса" завжди поважали мене, і я намагався віддячити їм за цю повагу, борючись за них в кожній грі, в кожному сезоні, в кожному турнірі", - написав португалець.

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Він підкреслив, що домігся з клубом не всього, чого хотів, але залишиться в його історії:

"Ми всі можемо озирнутися назад і зрозуміти, що досягли відмінних результатів. Не всього, чого хотіли, але все ж разом ми написали досить красиву історію. Я завжди буду одним з вас. Тепер ви частина моєї історії, а я відчуваю себе частиною вашої. Італія, "Ювентус", Турин, вболівальники, ви завжди будете в моєму серці".

Також португалець розмістив прощальне відео.

Трансфер Роналду з "Ювентуса" в "МЮ": що відомо

  • 22 серпня зірковий нападник залишився в запасі "Ювентуса" на матч 1-го туру Серії А і вийшов тільки на заміну. У ЗМІ з'явилася інформація, що це пов'язано з бажанням Роналду покинути клуб.

  • ЗМІ повідомляли, що Роналду може перейти в "Манчестер Сіті", але цей перехід зірвався.

  • 27 серпня Роналду з'явився на тренуванні "Ювентуса", щоб попрощатися з одноклубниками. В цей же день форвард покинув Турин.

  • За неофіційними даними, "МЮ" заплатить "Ювентусу" до 25 мільйонів євро. Контракт португальця буде розрахований на два роки. Він буде заробляти 25 мільйонів фунтів на рік.

Автор: Антон Дудар