Зірковий нападник вже повернувся в "Манчестер Юнайтед".

Португальський нападник Кріштіану Роналду написав листа вболівальникам "Ювентуса" після того, як стало відомо про його трансфер в "Манчестер Юнайтед".

Роналду попрощався з "Юве" на своїй сторінці в Instagram.

"Я йду з чудового клубу, найбільшого в Італії і, безумовно, одного з найбільш значущих у всій Європі. Я віддавав свої серце і душу за "Ювентус", і я завжди буду любити Турин, до кінця моїх днів. Вболівальники "Ювентуса" завжди поважали мене, і я намагався віддячити їм за цю повагу, борючись за них в кожній грі, в кожному сезоні, в кожному турнірі", - написав португалець.

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Він підкреслив, що домігся з клубом не всього, чого хотів, але залишиться в його історії:

"Ми всі можемо озирнутися назад і зрозуміти, що досягли відмінних результатів. Не всього, чого хотіли, але все ж разом ми написали досить красиву історію. Я завжди буду одним з вас. Тепер ви частина моєї історії, а я відчуваю себе частиною вашої. Італія, "Ювентус", Турин, вболівальники, ви завжди будете в моєму серці".

Також португалець розмістив прощальне відео.

Трансфер Роналду з "Ювентуса" в "МЮ": що відомо

22 серпня зірковий нападник залишився в запасі "Ювентуса" на матч 1-го туру Серії А і вийшов тільки на заміну. У ЗМІ з'явилася інформація, що це пов'язано з бажанням Роналду покинути клуб.

ЗМІ повідомляли, що Роналду може перейти в "Манчестер Сіті", але цей перехід зірвався.

27 серпня Роналду з'явився на тренуванні "Ювентуса", щоб попрощатися з одноклубниками. В цей же день форвард покинув Турин.

За неофіційними даними, "МЮ" заплатить "Ювентусу" до 25 мільйонів євро. Контракт португальця буде розрахований на два роки. Він буде заробляти 25 мільйонів фунтів на рік.

Автор: Антон Дудар