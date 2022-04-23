Бруно Фернандеш схибив з пенальті за рахунку 2:1.

В 34-му турі чемпіонату Англії зустрічалися прямі конкуренти, які ведуть боротьбу за потрапляння в топ-4. Лондонський "Арсенал" вдома обіграв "Манчестер Юнайтед" з рахунком 3:1.

37-річний Кріштіану Роналду в цій грі забив свій сотий гол в рамках АПЛ. 84 голи він забив під час свого першого періоду виступів за "МЮ", ще 16 разів португалець відзначився у поточному сезоні.

На 57-й хвилині Бруно Фернандеш мав шанс зрівняти рахунок, але хавбек "червоних дияволів" не забив пенальті, влучивши у стійку воріт.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1

Голи: Тавареш, 3, Сака, 32 (з пенальті), Джака, 70 - Роналду, 34

Арсенал: Ремсдейл – Соареш, Вайт, Габріел, Тавареш – Ельнені, Джака – Сака (Холдінг 74), Едегор, Сміт-Роу (Мартінеллі 64) – Нкетіа

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Ліндельоф, Варан, Теллес – Мактоміней, Матіч (Рашфорд 77) – Еланга (Лінгард 77), Фернандеш (Мата 84), Санчо – Роналду

Декілька днів тому "МЮ" офіційно підтвердив, що в них у наступному сезоні буде тренером Ерік тен Хаг.

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