Флорентіно Перес вже подав в суд на газету El Confidencial.

В іспанському футболі спалахнув гучний скандал. Газета El Confidencial оприлюднила аудіозаписи дев'ятирічної давності, де президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес ображає легенд футболу.

Плівки доволі старі, найближча до нас по часу зроблена у 2012 році, але тільки чомусь зараз газета El Confidencial опублікувала ці записи. Перес в розмовах грубо висловлювався про екс-зірок "Реала": Кріштіану Роналду, Рауля, Ікера Касільяса. А також бос клубу "розніс" тренерів Жозе Моурінью та Вісенте Дель Боске, котрі у різний період творили велич "вершкових".

Перес вже подав позов до суду проти газети, а його юристи будуть доводити чесність та гідність бізнесмена та намагатимуться розвінчати цей наклеп з боку ЗМІ. За чутками, це УЄФА зробив таке політичне замовлення проти Переса, щоб помститися за створення Суперліги.

Нижче подані головні цитати Переса:

"Роналду божевільний. Цей хлопець - ідіот, хвора людина. Ви думаєте, що Роналду нормальний, але це не так, інакше він би так не поводився. Остання дурниця, яку він зробив, і це бачив увесь світ... Як гадаєш, навіщо він це зробив?", - лається Перес на плівці.

"Моурінью і Роналду - хлопці з жахливим его, вони обидва зіпсовані. І Моурінью, і Роналду не бачать реальність. Обидва могли б заробити ще більше, якби були іншими. Два ненормальних. Ми говоримо про величезні гроші, адже це іміджеві права. У них такі обличчя, манера, які не подобаються нікому. Це антиреклама!".

"Бідолаха Касільяс не дуже розумний. Я прекрасно його знаю. Коли у нього проблеми з дівчиною, то він просто губиться, як маленька дитина. Він як цуценя. У ньому є щось дитяче. Касільяса люблять всі, це неймовірно. Дивіться: він невисокий і погано бачить. Я говорив його агентові: "Друже, відведи його до офтальмолога. Я думаю, він короткозорий". Я присягаюся, що говорив це. Я пропонував це заради його ж блага".

"Касільяс - не воротар для "Реала". Що ви хочете, щоб я вам сказав? Касільяс ним не є, він ніколи ним не був. Касільяс - наш великий провал. А знаєш, що відбувається? Його обожнюють, люблять, розмовляють з ним. Я не знаю, вони занадто сильно захищають Касільяса".

"Це одна з найбільших афер [Касільяс], а друга - це Рауль. Два найбільші аферисти в історії "Реала". Перший - Рауль, а другий - Касільяс".

"Дель Боске не уміє тренувати, не тямить в тактиці. Він бовдур. Ніхто не кличе його на роботу, тому що усі знають, що він не тренер (запис був зроблений у 2006-му, коли Дель Боске був без клубу - прим.). Дель Боске - найбільший обман в моєму житті. Він - не тренер. Кажуть, він збирається очолити збірну? Лише Дель Боске збірній і не вистачало, розумієш?".

А у результаті Дель Боске зі збірною Іспанії виграв ЧС-2010 та Євро-2012.

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Автор: Артем Будрін