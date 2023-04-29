"Рома" і "Мілан" залишилися на своїх позиціях в турнірній таблиці Серії А.

У суботу, 29 квітня, відбувся центральний поєдинок 32-го туру італійської Серії А, в якому зустрічалися "Рома" і "Мілан".

Зустріч проходила на стадіоні "Олімпіко" в Римі і завершилася внічию з рахунком 1:1.

Матч не порадував глядачів великою кількістю гольових моментів: до обміну забитими м'ячами в компенсований час команди жодного разу не били в площину воріт.

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У першій половині зустрічі хороший шанс забити гол був у півзахисника "вовків" Лоренцо Пеллегріні і центрбека "россонері" Фікайо Томорі, але обидва футболісти не зуміли реалізувати можливість.

На 90+3-й хвилині "Рома" вийшла вперед завдяки голу Теммі Абрахама. Однак через три хвилини гол у складі "Мілана" забив Алексіс Салемакерс і встановив фінальний рахунок на табло.

"Рома" - "Мілан" - 1:1

Голи: Абрахам, 90+3 - Салемакерс, 90+7

"Рома": Руй Патрісіу, Челік, Манчіні, Кумбула (Бове, 15; Камара, 89), Рожер, Спінаццола, Матіч, Крістанте, Пеллегріні, Белотті (Ель-Шаараві, 46), Абрахам

"Мілан": Меньян, Калабрія, К'єр (Калулу, 73), Томорі (Тіав, 46), Ернандес, Круніч, Беннасер (де Кетеларе, 73), Браїм Діас (Салемакерс, 56), Тоналі, Рафаел Леау, Жиру (Орігі, 88)

Попередження: Томорі (15), Матіч (24), Рожер (71), Круніч (75), Крістанте (83)

Огляд матчу:

Після 32 турів "Рома" залишилася на п'ятій позиції в турнірній таблиці Серії А, а "Мілан" йде на четвертій сходинці, при цьому кількість очок однакова - по 57.

У наступному турі чемпіонату Італії "Рома" зіграє проти "Монци", а "Мілан" зустрінеться з "Кремонезе". Обидва матчі відбудуться 3 травня.

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