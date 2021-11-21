До ЧС залишилося 365 днів / фото REUTERS
У Катарі відбулася урочиста церемонія запуску годинника, який буде відраховувати дні та хвилини до початку чемпіонату світу-2022.
Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.
До старту світової першості, таким чином, залишилося вже менш ніж 365 повних днів.
Відкриття годинника стало фінальним акордом 30-хвилинної церемонії, яка включала в себе також шоу дронів.
Церемонію відвідали президент ФІФА Джанні Інфантіно і ряд інших зіркових гостей.
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
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ЧС-2022: що відомо
- 22-й мундіаль в історії пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.
- Чемпіонат світу буде вперше проходити в Катарі та на Близькому Сході.
- Матчі чемпіонату світу в Катарі прийматимуть вісім стадіонів. Фінал пройде на "Національному стадіоні" в Лусаїлі.
- Турнір було вирішено провести восени-взимку через сильну спеку в Катарі в літній період.
- ЧС-2022 буде останнім чемпіонатом світу з 32 командами-учасницями. Далі турнір буде розширено до 48 учасників.