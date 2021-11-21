Чемпіонат світу наступного року стартує в листопаді.

У Катарі відбулася урочиста церемонія запуску годинника, який буде відраховувати дні та хвилини до початку чемпіонату світу-2022.

Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.

До старту світової першості, таким чином, залишилося вже менш ніж 365 повних днів.

Відкриття годинника стало фінальним акордом 30-хвилинної церемонії, яка включала в себе також шоу дронів.

Церемонію відвідали президент ФІФА Джанні Інфантіно і ряд інших зіркових гостей.

ЧС-2022: що відомо

22-й мундіаль в історії пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

Чемпіонат світу буде вперше проходити в Катарі та на Близькому Сході.

Матчі чемпіонату світу в Катарі прийматимуть вісім стадіонів. Фінал пройде на "Національному стадіоні" в Лусаїлі.

Турнір було вирішено провести восени-взимку через сильну спеку в Катарі в літній період.

ЧС-2022 буде останнім чемпіонатом світу з 32 командами-учасницями. Далі турнір буде розширено до 48 учасників.

Автор: Антон Дудар