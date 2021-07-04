Футболісти підкреслили, що команду надломили швидкий пропущений гол та травма Сергія Кривцова.

Гравці збірної України Сергій Сидорчук, Ілля Забарний та Андрій Ярмоленко прокоментували поразку від Англії і виліт з Євро-2020.

Своєю думкою вони поділилися в ефірі програми "Великий футбол".

Сергій Сидорчук:

"Що стосується гри - не вважаю, що результат цілком заслужений. Швидкий гол зіграв... Ми знали, що вони будуть діяти активно перші 25-30 хвилин, а потім у нас знайдеться момент, щоб вирівняти гру. Так воно й сталося. Гра вийшла досить рівною, але з нами злий жарт зіграла травма Кривцова. Був один план на гру, при стандартах Кривцов нам великий помічник. Коли його поміняли через травму, просіли саме в цьому".

"Важко переживати такі поразки. Але ніколи не сказав би, що 0:4 програли. Ми начебто і контролювали м'яч непогано, і структура гри була, не змінювали її, не порушували, принципи наші не звалилися на довгі передачі. Намагалися діяти, як просить тренер", - також зазначив півзахисник.

Ілля Забарний:

"Знали, що буде складний матч. До цього готувалися. Може, десь брак концентрації на перших хвилинах. Нам забили на початку першого і другого таймів. Це дало знати про себе. Англія - хороша команда. Ми теж старалися. Вважаю, добре провели турнір. Звичайно, могли більше витиснути з цього турніру, але пишаюся нашою командою".

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Андрій Ярмоленко:

"Вважаю, що Англія заслужено виграла сьогодні. Я їх вітаю і бажаю удачі. Напевно нас надломив цей швидкий м'яч, тому що у нас була стратегія і тактика на цю гру. Але коли ти пропускаєш швидкий м'яч на 3-й хвилині, відразу все ламається - доводиться перебудовуватися".

"Незважаючи на те, що ми програли 4:0 сьогодні, я пишаюся перебуванням в цьому колективі. Вважаю, для нашої збірної прохід в таку стадію - величезне досягнення", - також сказав Ярмоленко.

Україна - Англія: підсумки матчу

Збірна України програла Англії з рахунком 0:4.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірної Данії, яка пройшла Чехію. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.

Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи

Вихід в 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

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Автор: Антон Дудар