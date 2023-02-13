Матч Кубка Шотландії привернув увагу громадськості завдяки скандальному інциденту.

У неділю, 12 лютого, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Шотландії ,в якому зустрічалися "Рейнджерс" і "Партік Тісл".

Цей матч привернув увагу громадськості незвичайним епізодом. Матч ледь не був затьмарений скандалом, після того як гравець "рейнджерів" проігнорував фейр-плей з боку суперника і забив гол.

Почалося все з того, що один з футболістів "Рейнджерс" опинився на газоні в результаті порушення, але рефері фол не побачив. Господарі вибили м'яч за межі поля, після чого захисник "Партік Тісл" збирався повернути за правилами фейр-плей, але гравець "Рейнджерс" Малік Тілллман відібрав м'яч і забив гол у ворота суперника. Цей епізод спровокував бійку на полі.

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Пристрасті погасив головний тренер "Рейнджерс" Майк Біл, який дав вказівки своїм футболістам пропустити суперника і дати забити м'яч у відповідь. У підсумку "Партік Тісл" зрівняв рахунок.

— Viaplay Sports UK (@ViaplaySportsUK) February 12, 2023

Поєдинок завершився перемогою "Рейнджерс" з рахунком 3:2. Таким чином, "рейнджери" вийшли в наступний раунд Кубка Шотландії з футболу.

Додамо, що цей інцидент нагадав скандал за участю форварда донецького "Шахтаря" Луїса Адріано, який в 2012 році схожим чином порушив правила фейр-плей в матчі Ліги чемпіонів проти "Норшелланна". Тоді футболісти "Шахтаря" не дозволили данцям забити у відповідь, чим накликали величезну хвилю критики футбольної спільноти.

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