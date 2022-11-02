Шотландський "Рейнджерс" програв всі шість матчів на стадії групового етапу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 1 листопада, в рамках шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА шотландський "Рейнджерс" приймав на своєму полі амстердамський "Аякс". Гра завершилася з рахунком 1:3 на користь гостей.

Рахунок був відкритий вже на 4-й хвилині зустрічі - Стівен Бергейс вразив ворота шотландців після передачі Мохаммеда Кудуса. Під кінець півгодини гри відзначився вже сам Кудус, йому асистував Оуен Вейндал. На 57-й хвилині Ганський півзахисник міг оформити дубль, але арбітр скасував гол Кудуса після звернення до VAR.

На 86-й хвилині зустрічі захисник господарів Джеймс Таверньє реалізував пенальті, зумівши скоротити відставання своєї команди, але через три хвилини Шику Консейсау встановив остаточний рахунок на табло.

Відео дня

"Рейнджерс" - "Аякс" - 1:3

Голи: Таверньє (пен), 78 - Бергейс, 4 Кудус, 29, Консейсау, 89

Огляд матчу:

Шотландський клуб програв всі шість матчів на стадії групового етапу поточного сезону з найгіршою різницею забитих і пропущених м'ячів в історії турніру - "-20" (2:22). Таким чином, "Рейнджерс" оновив антирекорд турніру, повідомляє Opta Joe в Твіттері.

Додамо, що попередній антирекорд з різниці м'ячів при поразці у всіх матчах групового етапу, встановлений в сезоні-2011/2012, належав загребському "Динамо". Тоді хорватський клуб пропустив також 22 м'ячі, але забив на один більше - три голи, показавши різницю "-19".

"Аякс" набрав шість очок і посів третє місце в групі A, що дає право взяти участь в плей-офф Ліги Європи. "Рейнджерс" зайняв останнє місце. У наступну стадію Ліги чемпіонів з цієї групи вийшли "Наполі" і "Ліверпуль".

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