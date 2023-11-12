ПСЖ лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

У суботу, 11 листопада, в рамках 12-го туру французької Ліги 1 "Реймс" приймав ПСЖ.

Гра проходила на стадіоні "Огюст Делон" і завершилася розгромною перемогою паризького гранда.

Головним героєм цього поєдинку став нападник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе. 24-річний форвард забив всі три голи парижан у цій грі.

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Перший м'яч Мбаппе забив на 3-й хвилині, відзначившись після передачі Усмана Дембеле. На 59-й хвилині Кіліан подвоїв перевагу парижан, забивши після передачі Карлоса Солера. Крапку в розгромі "Реймса" Мбаппе поставив на 82-й хвилині. Асистував йому Бредлі Барколя.

"Реймс" - ПСЖ - 0:3

Голи: Мбаппе 3, 59, 82

"Реймс": Діуф, Абдельхамід, Окуму, Агбаду, Смет (Вільсон-Есбранд), Річардсон (Діакіте), Матусіва, Фоке (Кадра), Мунеці, Дарамі (Диякон), Іто

ПСЖ: Доннарумма, Шкріньяр, Маркіньос, Мукіеле, Солер (Ернандес), Руїс, Заїр-Емері, Дембеле (Барколя), Лі Кан Ін (Ндур), Мбаппе, Рамуш (Вітінья)

Попередження: Абдельхамід

Огляд матчу:

ПСЖ набрав 27 очок і лідирує в турнірній таблиці французької Ліги 1. "Реймс" з 20 балами йде на 4-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату Франції ПСЖ зіграє проти "Монако", а "Реймс" поміряється силами з "Ренном".

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