Кіліан Мбаппе забив три голи в матчі 1/32 фіналу Кубка Франції і встановив новий рекорд.

У неділю, 7 січня, відбувся поєдинок 1/32 фіналу Кубка Франції з футболу, в якому "Ревель" приймав ПСЖ.

Гра проходила на стадіоні "Стад П'єр-Фабре" і завершилася нищівною перемогою паризького гранда.

У першому таймі "Ревель", що представляє 6-й дивізіон чемпіонату Франції, пропустив чотири м'ячі. Два голи забив Кіліан Мбаппе, один м'яч в активі Марко Асенсіо. Також у першому таймі гол у власні ворота забив захисник господарів Максенс Нгессан.

У другому таймі Кіліан Мбаппе забив ще один м'яч, оформивши хет-трик у цій зустрічі. Ще два м'ячі забив Рандаль Коло Муані і по одному голу забили Гонсалу Рамуш і Шер Ндур.

Ревель - ПСЖ - 0:9

Голи: Мбаппе, 16, 45, 48, Нгессан, 38 (автогол), Асенсіо, 43, Г. Рамуш, 71 (пен), Коло Муані, 76, 90, Ндур, 87

Огляд матчу:

Відзначимо, що Кіліан Мбаппе, оформивши хет-трик в цьому матчі, встановив новий рекорд. 25-річний форвард довів до 30 кількість голів за ПСЖ у Кубку Франції, що є найкращим показником в історії паризького клубу.

Мбаппе також є рекордсменом ПСЖ за забитими голами в історії клубу в чемпіонаті Франції і в єврокубках.

Попереднім рекордом були 28 голів від Франсуа М'Пеле. Цей нападник виступав за ПСЖ з 1973 по 1979 рік.

Додамо, що свій наступний поєдинок ПСЖ зіграє 14 січня. В рамках 18-го туру чемпіонату Франції парижана зустрінуться з "Лансом".

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