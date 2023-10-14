Збірна України піднялася на друге місце в групі C.

У суботу, 14 жовтня, в рамках сьомого туру кваліфікації Євро-2024 з футболузбірна України перемогла Північну Македонію.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував перемогу своїх підопічних. 49-річний фахівець подякував уболівальникам за підтримку. Також він повідомив, що в наступній грі проти Мальти буде ротація складу.

"Підтримка завжди допомагає, ми дуже вдячні нашим уболівальникам. Говорив перед матчем, що дуже вдячний Празі та Чехії, які надали нам стадіон. На грі була дуже хороша атмосфера, яка допомагала футболістам. Це дуже важливо.

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Вважаю, що збірна Північної Македонії - це дуже міцна команда. В атаці у них дуже хороші футболісти, вони це продемонстрували. Робота рефері? Це була дуже важлива гра для обох команд, було багато стиків, багато боротьби. Напевно, коли одна з команд забиває м'яч, то боротьби на полі стає більше. Вважаю, що арбітр впорався з матчем.

У матчі проти Мальти слід очікувати ротації. У нас була важка гра, потрібно подивитися, як гравці відновляться. Гравці віддали всі емоції і сили. Наступні два дні потрібно відновлюватися і потім дивитися, в якому стані будуть футболісти перед грою з Мальтою.

Гра Мудрика? Ви знаєте, скільки йому років? Чого ви від нього хочете, щоб він вже зараз грав як Мессі? Крок за кроком він намагається грати краще. Коли ти граєш в "Челсі" - це дуже важливо. Він вже грає в "Челсі", так які у нього можуть бути перспективи в збірній України? У нього все попереду, він дуже багато працює. Не вважаю, що в цій грі він зіграв невдало. Він допомагав команді. Якщо він не забив, таке буває, він допомагає і створює моменти", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України виграла у Північної Македонії з рахунком 2:0. Голами у складі "синьо-жовтих" відзначилися Георгій Судаков та Олександр Караваєв.

В рамках відбору на Євро-2024 збірна України зіграла шість матчів і набрала 10 очок. У турнірній таблиці групи C команда Реброва йде на другому місці. Лідирує Англія з 13 балами. Нижче розташувалися Італія і Північна Македонія - по 7 очок.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє на виїзді проти національної команди Мальти. Гра відбудеться 17 жовтня.

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