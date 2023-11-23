У плей-офф відбору на Євро-2024 збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини.

У четвер, 23 листопада, відбулася жеребкування плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу. Свого суперника дізналася в тому числі і збірна України.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування. Фахівець зазначив, що його команда буде готова до березневих ігор.

"Я вже говорив, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні. Нам дісталася збірна Боснії і Герцеговини. Будемо готуватися до цього суперника. Поки рано про щось говорити, бо попереду ще три-чотири місяці підготовки. Дуже важливо, в якому стані підійдуть всі наші гравці до матчів плей-офф. Є інформація, з ким будемо грати, і я впевнений, що ми будемо готові до березневих зустрічей.

У ці місяці будемо спостерігати і за нашими гравцями, і за суперниками. Я знайомий зі збірною Боснії і Герцеговини, там підібрані хороші гравці. Навіть, незважаючи на те, що вони не дуже добре виступили в своїй групі в цьому відбірковому циклі.

Немає побажань, на кого потрапляти у фіналі плей-офф. Хіба важливо, що якщо ми пройдемо збірну Боснії і Герцеговини, то другий матч будемо грати вдома. Підтримка наших уболівальників - ось це дуже важливо! Але нам потрібно добре підготуватися до зустрічі з боснійцями, для гравців дуже важливо думати саме про першу і найближчу гру", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Додамо, що в півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 збірна України в гостях зіграє проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться 21 березня 2024 року. У разі перемоги, команда Сергія Реброва зустрінеться з переможцем пари Ізраїль - Ісландія. Фінальний поєдинок плей-офф буде номінально домашнім для "синьо-жовтих". Матч відбудеться 26 березня.

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