Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров прокоментував можливість очолити київське "Динамо" після відходу румунського фахівця Мірчі Луческу.
За словами українського тренер, він не планує чекати, поки у Луческу закінчиться контракт, а має намір працювати.
"Повернення в "Динамо" після Луческу? Я не збираюся чекати, поки хтось звідкись піде. Життя і робота тренера пов'язана з переходами, але я ніколи нікого не підсиджував і не чекав, коли у кого-небудь закінчиться контракт, і ось він я напоготові. Я взагалі вважаю, що тренер завжди повинен бути в тонусі і не простоювати, якщо є можливість працювати де-небудь. Поки я не знаю, де я буду в цьому році або через рік, але я буду точно працювати. Для цього у мене достатньо сил і енергії.
Зараз неправильно і негарно обговорювати, Хто буде у "Динамо" після Луческу. Я вважаю, що Луческу робить хорошу роботу в "Динамо", і бажаю йому працювати ще багато років, тому що я люблю цей клуб. Я впевнений, що всі вболівальники вдячні Луческу за виконану роботу в "Динамо", - наводить слова Реброва Fanday.
Ребров також зазначив, що його контаркт з "Аль-Айном" закінчується і, можливо, він буде працювати в іншому клубі.
"У мене контракт за схемою"1 + 1". У клубу є опція автоматичного продовження контракту, але поки цю опцію не використовував. Моя угода розрахована до 1 липня, і якщо "Аль-Айн" використовує опцію, я буду працювати ще рік. Опція продовження досить накладна для клубу, але я до цього не маю ніякого відношення. Керівництво "Аль-Айна" обіцяло вирішити це питання 15-20 червня, щоб я розумів, де мені працювати далі", - сказав Ребров.
Нагадаємо, в цьому сезоні з "Аль-Айном" Сергій Ребров виграв чемпіонат країни і Кубкок ліги ОАЕ.
Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення
- Ребров очолив "Аль-Айн" у червні 2021 року. Раніше він тренував київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії і угорський "Ференцварош".
- Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів Угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі кращим тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.
- Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном".