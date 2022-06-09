Український тренер Сергій Ребров розповів про плани на майбутнє.

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров прокоментував можливість очолити київське "Динамо" після відходу румунського фахівця Мірчі Луческу.

За словами українського тренер, він не планує чекати, поки у Луческу закінчиться контракт, а має намір працювати.

"Повернення в "Динамо" після Луческу? Я не збираюся чекати, поки хтось звідкись піде. Життя і робота тренера пов'язана з переходами, але я ніколи нікого не підсиджував і не чекав, коли у кого-небудь закінчиться контракт, і ось він я напоготові. Я взагалі вважаю, що тренер завжди повинен бути в тонусі і не простоювати, якщо є можливість працювати де-небудь. Поки я не знаю, де я буду в цьому році або через рік, але я буду точно працювати. Для цього у мене достатньо сил і енергії.

Зараз неправильно і негарно обговорювати, Хто буде у "Динамо" після Луческу. Я вважаю, що Луческу робить хорошу роботу в "Динамо", і бажаю йому працювати ще багато років, тому що я люблю цей клуб. Я впевнений, що всі вболівальники вдячні Луческу за виконану роботу в "Динамо", - наводить слова Реброва Fanday.

Ребров також зазначив, що його контаркт з "Аль-Айном" закінчується і, можливо, він буде працювати в іншому клубі.

"У мене контракт за схемою"1 + 1". У клубу є опція автоматичного продовження контракту, але поки цю опцію не використовував. Моя угода розрахована до 1 липня, і якщо "Аль-Айн" використовує опцію, я буду працювати ще рік. Опція продовження досить накладна для клубу, але я до цього не маю ніякого відношення. Керівництво "Аль-Айна" обіцяло вирішити це питання 15-20 червня, щоб я розумів, де мені працювати далі", - сказав Ребров.

Нагадаємо, в цьому сезоні з "Аль-Айном" Сергій Ребров виграв чемпіонат країни і Кубкок ліги ОАЕ.

Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення