Сергій Ребров активно вивчає українську мову.

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров прокоментував свій вихід на поле з українським прапором після перемоги його команди в Кубку Ліги ОАЕ, а також розповів про ставлення до росіян в Дубаї.

В інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1" український фахівець розповів, що на поєдинку було дуже багато українців на трибунах і він відчув підтримку співвітчизників.

"На матчі була ціла трибуна українців, українських дітей. Після гри їх переповнювали емоції, я підійшов і взяв український прапор. І весь стадіон аплодував, я бачив, як українці відчували підтримку всіх присутніх", - сказав Ребров.

Також наставник "Аль-Айна" розповів, що намагається уникати росіян, які живуть в Дубаї.

"За настроями в Дубаї - тут вже майже конфліктів з росіянами немає. Хоча одного разу в ліфті я зустрів одного чоловіка, що вийшов з футболкою "росія". Я запитав його: "що ти конкретно хочеш підкреслити цим написом?", а він каже - це просто чиста футболка. Ти ж розумієш, що у нас вмирають люди, до чого ця футболка? Він вийшов з ліфта і кудись побіг. Конфліктів немає, проте особисто у мене спілкуватися з росіянами немає бажання... але дуже складно ігнорувати, як в цьому випадку з футболкою. Зараз ніхто не кричить, що вони з Росії, вони ховаються, основна маса з тих, що в Еміратах, розуміють, що відбувається", - зазначив тренер.

Крім того, російськомовний Сергій Ребров зізнався, що зараз вчить українську мову і намагається спілкуватися з дітьми вдома українською.

"Зараз я говорю українською мовою. У кожного українського громадянина є розуміння зараз, наскільки важлива українська мова. Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для самого себе, оскільки не дуже приємно розмовляти мовою країни - агресора", - сказав Ребров.

Нагадаємо, "Аль-Айн" Сергія Реброва завоював Кубок Ліги ОАЕ. У фінальному протистоянні команда українського тренера здолала "Шабаб Аль-Ахлі".

Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення