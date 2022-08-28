Український тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров став найкращим тренером чемпіонату ОАЕ в сезоні 2021/22.
Ребров переміг у номінації "Найкращий тренер" в опитуванні Професійної футбольної ліги ОАЕ, повідомляє офіційний сайт Аль-Айна.
Захисник "Аль-Айна" Ерік Йоргенс отримав нагороду Golden Boy як найкращий молодий гравець.
Відео дня:
Сергій Ребров: тренерська кар'єра та досягнення
- Ребров очолив "Аль-Айн" у червні 2021 року. Раніше він тренував київське "Динамо", "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
- Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубка України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого залишив команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів Угорський клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі найкращим тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.
- Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном".
- Під керівництвом Сергія Реброва "Аль-Айн" завоював Кубок Ліги ОАЕ і став чемпіоном країни.