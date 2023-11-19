Сергій Ребров вірить, що збірна України зможе потрапити до фінальної частини Євро-2024.

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграє проти Італії в рамках 10-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував майбутній поєдинок. Фахівець вважає, що у його команди хороші шанси перемогти і пробитися до фінальної частини континентального першості.

"Не обом командам потрібна перемога. Але ми переглянули нашу минулу гру, дуже важливо, що є інформація, яку ми передали футболістам. Вони готові, це буде інша гра. Упевнений, що в понеділок тут, в Німеччині, у нас буде чудова підтримка. Нам потрібна тільки перемога і, відштовхуючись від цього, ми будемо будувати нашу гру.

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Ми розглядали багато тактик з нашого боку. Як буде грати Італія? Там багато хороших футболістів, які можуть грати і на оборону, і на атаку. Це дуже інтенсивна команда, вони грали два дні тому, але у них є кілька складів. Ми вже все вирішили, але в понеділок дамо інформацію нашим гравцям, як будемо грати. Італія не буде грати на нічию, це не та команда, яка закриється ззаду. І не той тренер.

Вважаю, що у нас хороші шанси вийти на чемпіонат Європи. Це буде зовсім інша гра, ніж була на "Сан-Сіро". У понеділок у нас буде хороша підтримка, Я пам'ятаю, як за нас вболівали в Бремені. Сподіваюся, в понеділок буде така ж атмосфера. Сподіваюся, у футболістів буде правильна мотивація, гравці не повинні бояться програти, вони повинні бояться не зробити достатньо для перемоги.

Я дуже поважаю збірну Італію, але я впевнений у своїх хлопцях. У нас дуже хороший колектив. Мені не потрібні футболісти збірної Італії, хоча ми розуміємо її силу. Там зібрані найкращі футболісти. Ми поважаємо Італію, але я дуже радий працювати зі своїми гравцями", - сказав Ребров на прес-конференції перед матчем.

Нагадаємо, збірна Італії з 13 очками йде на другому місці в групі С. Україна теж має 13 очок, проте поступається Італії за додатковими показниками.

Щоб отримати пряму путівку на Євро-2024, команді Сергія Реброва необхідно перемогти "Скуадру Адзурру". Італію влаштує і нічия.

У першому очному поєдинку в рамках відбору на ЧЄ-2024 італійці обіграли Україну з рахунком 2:1. У складі "Скуадри Адзурри" дублем відзначився Давіде Фраттезі, у "синьо-жовтих" гол забив Андрій Ярмоленко.

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