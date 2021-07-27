Рафаель Варан готується пройти медогляд у стані "червоних дияволів".

"Манчестер Юнайтед" підтвердив домовленість з "Реалом" про трансфер центрального захисника Рафаеля Варана.

Англійський клуб повідомив цю новину у своєму офіційному Twitter.

— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021

"Ман Юнайтед" викладе близько 50 мільйонів євро за футболіста. Захиснику збірної Франції залишилося пройти медогляд та поставити свій підпис під контрактом.

28-річний Варан підпише 5-річний контракт з англійцями з окладом 12 мільйонів євро на рік.

Рафаель є чинним чемпіоном світу - з французькою збірною він виграв мундіаль у Росії. Також центральний захисник у складі "Реалу" тричі був чемпіоном Іспанії, а також завоював 4 перемоги у Лізі чемпіонів.

"Реал" цим літом вже втратив свою легенду, а відтак з нового сезону лінія захисту "вершкових" буде кардинально іншою. Зокрема, мадридці підписали оборонця збірної Австрії.

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Автор: Артем Будрін