Команда Андрія Луніна стала першим фіналістом Суперкубка Іспанії.

У середу, 12 січня, в рамках півфінального матчу Суперкубка Іспанії з футболу мадридський "Реал" грав проти каталонської "Барселони". Матч проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на міжнародному стадіоні імені Короля Фахда і завершився перемогою мадридського гранда.

Рахунок у поєдинку відкрив вінгер "галактікос" Вінісіус Жуніор. Бразилець забив на 25-й хвилині гри з передачі Каріма Бензема. Зрівняв рахунок у матчі Люк Де Йонг, який відзначився точним ударом на 41-й хвилині поєдинку.

У другому таймі на 72-й хвилині гри точний удар французького нападника Каріма Бензема дозволив "Реалу" вдруге в матчі вийти вперед. Але вже на 83-й хвилині поєдинку висхідна зірка "Барселони" Ансу Фаті вдруге зрівняв рахунок на табло.

В основний час команди не змогли визначити найсильнішого, тому довелося зіграти додаткових два тайми. На 98-й хвилині гри Уругвайський хавбек "Реала" замкнув передачу з флангу від Родріго Гоеса і втретє вивів мадридців вперед і подарував "вершковим" путівку у фінал.

"Барселона" - "Реал" - 2:3

Голи: Люк Де Йонг (42), Фаті (83) - Вінісіус (25), Бензема (72), Вальверде (98)

"Барселона": Тер Штеген, Алвес (Гонсалес, 79), Піке, Араухо, Альба, Френкі Де Йонг (Педрі, 46), Бускетс, Гаві (Депай, 79), Дембеле, Люк Де Йонг (Фаті, 66), Ферран (Абдесамад, 46, Ютгла, 110)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 91), Мілітао, Начо, Менді, Кроос, Каземіро, Модріч (Вальверде, 82), Асенсіо (Родріго, 68), Бензема, Вінісіус (Камавінга, 110)

Попередження: Ферран (23), Алвес ( 51) - Каземіро (75)

Відео голів:

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