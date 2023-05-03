Вже в наступному турі "Барселона" може стати чемпіоном Іспанії.

У вівторок, 2 травня, відбувся поєдинок 33-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Сосьєдад" приймав мадридський "Реал".

Гра пройшла на стадіоні "Сан-Себастьян" і завершилася сенсаційною перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

У першій половині зустрічі команди створили кілька моментів, але реалізувати їх не вдалося.

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Після перерви бразильський захисник "Реала" Едер Мілітао допустив грубу помилку, яка призвела до пропущеного голу.

Наприкінці матчу форвард "Сосьєдада" Барренечеа подвоїв перевагу господарів поля, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Реал Сосьєдад" - "Реал Мадрид" - 2:0

Голи: Кубо, 47, Барренечеа, 86

"Сосьєдад": Реміро, Горосабель (Елустондо, 63), Субельдія (Пачеко, 64), Ле Норман, Муньос, Меріно, Субіменді, Оярсабаль, Сільва (Ільярраменді, 89), Кубо (Барренечеа, 74), Серлот (Фернандес, 74)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо, Себальос, Чуамені, Кроос (Васкес, 63), Асенсіо (Аррібас, 82), Маріано (Родрігес, 59), Родріго

Попередження: Горосабель - Карвахаль, Себальос, Начо, Родріго

Видалення: Карвахаль

Огляд матчу:

"Реал" Мадрид залишився на другому місці з 68 очками в активі. Відставання "вершкових" від лідируючої "Барселони" становить 14 очок. Вже в наступному турі "блаугранас" можуть офіційно оформити чемпіонство.

"Сосьєдад" з 61 балом йде на четвертій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, яка дозволяє кваліфікуватися в груповий етап Ліги чемпіонів на наступний сезон.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє проти "Хетафе", а "Сосьєдад" поміряється силами з "Жироною". Обидва поєдинки заплановані на 13 травня.

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