Мадридський гранд не зміг на домашньому стадіоні виграти у "Райо Вальєкано".

У неділю, 5 листопада, відбувся поєдинок 12-го туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" приймав "Райо Вальєкано".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася внічию.

Команда Карло Анчелотті домінувала протягом усього матчу і створила кілька можливостей, щоб забити гол, але реалізація підвела гравців. Таким чином, "Реал" втратив три очки і разом з цим перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Відео дня

"Реал" - "Райо Вальєкано" - 0:0

"Реал": Кепа, Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Кроос, 72), Вальверде, Модріч (Родріго, 70), Камавінга (Начо, 85), Беллінгем, Хоселу, Вінісіус

"Райо Вальєкано": Дімітрієвскі, Рацу, Мумін, Лежен, Еспіно, Валентин, Паласон (де Фрутос, 86), Унаї Лопес (Трехо, 60), Сісс (Кіке Перес, 61), Альваро Гарсія (Бебе, 75), де Томас (Фалькао, 75)

Попередження: Камавінга, 62, Вінісіус, 74, Рюдігер, 90+7 - Рацу, 45, Сісс, 57, Трехо, 88, Дімітрієвскі, 90+1, Лежен, 90+7

Огляд матчу:

Мадридський "Реал" набрав 29 очок і займає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Лідирує в чемпіонаті "Жирона" Віктора Циганкова і Артема Довбика, яка набрала 31 бал. "Райо Вальєкано" з 18 балами займає 9-е місце.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє проти "Валенсії" Романа Яремчука, а "Райо Вальєкано" зустрінеться з "Жироною" Циганкова і Довбика.

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