"Реал" виділив гроші на підтримку вимушених переселенців.

Мадридський "Реал" надасть допомогу біженцям з України, які змушені були покинути свої будинки через вторгнення російських окупантів.

Як повідомляє офіційний сайт "Реала", клуб передасть 1 мільйон євро Червоному Хресту і партнеру Фонду клубу в Україні.

Частина коштів, зібраних в рамках кампанії Real Madrid Foundation, піде на допомогу південно-західному регіону України і підтримку вимушених переселенців в західні області України.

Крім того, наголошується, що Фонд "Реала" також допомагає речами і предметами першої необхідності внутрішньо переміщеним особам в Україні і тим, хто поїхав в інші країни Європи. Фонд передав понад 13 000 одиниць теплого та спортивного одягу для надання первинної допомоги біженцям, які прибувають з України до Іспанії.

Як повідомляється, кампанія "Разом з Україною" триватиме до тих пір, поки це буде необхідно.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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