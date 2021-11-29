"Вершкові" продовжують лідирувати в чемпіонаті Іспанії.

Мадридський "Реал" у матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії здолав "Севілью" з рахунком 2:1.

В першому таймі суперники обмінялися забитими м'ячами, а потім ніяк не могли вразити ворота один одного. Долю протистояння вирішив гол 21-річного бразильця Вінісіуса Жуніора, котрий на 87-й хвилині змістився в центр та яскравим ударом в "дев'ятку" приніс "Реалу" три очки в скарбничку.

"Реал" - "Севілья" - 2:1

Голи: Бензема, 32, Вінісіус Жуніор, 87 - Рафа Мір, 12

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 90+4), Едер Мілітау, Алаба, Менді, Кроос, Модріч (Камавінга, 74), Каземіро, Бензема, Асенсіо (Вальверде, 73), Вінісіус Жуніор (Начо, 90+2)

"Севілья": Буну, Монтіель (Ель-Хаддаді, 90+1), Акунья, Дієго Карлос, Кунде, Хоан Хордан (Оскар Родрігес, 82), Ракітіч (Ділейні, 71), Фернанду Режес, Окампос (Ідріссі, 90+1), Рафа Мір, Гомес (Олівер Торрес, 82)

Відео огляд матчу

Чемпіонат Іспанії: ситуація в турнірній таблиці

Мадридський "Реал" (33 очки) очолює турнірну таблицю Ла Ліги. "Атлетіко" та "Реал Сосьєдад" ділять другу сходинку - у них по 29 балів.

"Севілья" - 28 очок та четверте місце. У "Бетіса" 27 балів і він п'ятий.

У "Барселони" сьома позиція з 23 заліковими пунктами.

Автор: Артем Будрін