"Реал" скоротив відставання від "Барселони" в турнірній таблиці.

У суботу, 29 квітня, відбувся поєдинок 32-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридський "Реал" на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" приймав "Альмерію".

Гра закінчилася з рахунком 4:2 на користь господарів поля.

Господарі поля відкрили рахунок у дебюті зустрічі - на 5-й хвилині забив Карім Бензема. На 17-й хвилині французький форвард оформив дубль, подвоївши перевагу своєї команди. На 42-й хвилині матчу Бензема реалізував пенальті, оформивши хет-трик. На 45+1-й хвилині "Альмерії" вдалося відіграти один м'яч - гол забив Лазаро.

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На початку другого тайму бразильський форвард Родріго повернув "Реалу" перевагу в три м'ячі.

На 61-й хвилині Лукас Робертоне забив другий гол "Альмерії", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Реал" - "Альмерія" - 4:2

Голи: Бензема, 5, 17, 42 (пен), Родріго, 47 - Лазаро, 45+1, Робертоне, 61

"Реал": Куртуа, Васкес, Мілітао, Рюдігер, Камавінга, Себальос, Чуамені, Кроос (Начо, 72), Родріго (Асенсіо, 72), Бензема, Вінісіус (Карвахаль, 82)

"Альмерія": Мартінес, Мендеш, Елі, Чумі, Родрігес (Мелеро, 75), Пуйгмаль (Егуарас, 57), Портільо, де ла Ос (Робертоне, 57), Коста (Сентельес, 75), Рамазані (Суарес Чарріс, 65), Лазаро

Попередження: Вінісіус, Камавінга - Лазаро, Мендеш

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Реал" скоротити відставання від "Барселони" до 8 очок, але "блаугранас" свій поєдинок 32-го туру ще не зіграли. "Альмерія" займає 15-е місце з 33 балами в активі.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє проти "Сосьєдада", а "Альмерія" зустрінеться з "Ельче". Обидва матчі відбудуться 2 травня.

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