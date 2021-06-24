Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на вихід збірної України до плей-оф Євро-2020 низкою іронічних коментарів та фотожаб.

Напередодні збірна України з футболу вийшла до плей-оф Євро-2020 завдяки вдалим результатам ігор у інших групах турніру.

Наша збірна стала одною з чотирьох кращих команд, які зайняли треті місця у своїх групах.

Користувачі соцмереж традиційно бурхливо відреагували на вихід збірної України до плей-оф Євро-2020 низкою здебільшого іронічних постів, коментарів, мемів та фотожаб.

"Якщо ми після такого не потрапимо до фіналу Євро, я дуже здивуюсь. АПД: хто в кого має виграти для цього?" - написав Михайло Ткач.

"Зусиллями інших команд, збігом обставин та везінням збірна України опинилась в плей-оф чемпіонату Європи, де, ми дуже усі сподіваємось, вони покажуть дійсно класний футбол. Хлопці, ми в вас віримо!" - написав Олег Сенцов.

Михайло Хоменко відзначив переваги такого методу потрапляння у плей-оф.

"Австрії не позаздриш! Суперники: Італія / Бельгія / Португалія / Франція / Швейцарія / Хорватія / Іспанія. Все-таки з 3-го місця виходити вигідніше", - написав він.

"Ці кольори не могли зрадити", - написав Антон Тимошенко, проілюструвавши допис прапором Швеції із синьо-жовтими кольорами.

Євген Матюшенко запостив архівне фото Андрія Шевченка зі Златаном Ібрагімовичем із підписом:

"Шевченко намагається втекти від Ібрагімовича в 2012 році, після того як сказав йому, що через 9 років він Тишко-нишком виведе збірну, яку буде тренувати, проти збірної в якій той вже не буде грати, в 1/8 чемпіонату Європи і виб'є її з турніру".

"Спасибі шведу за перемогу", - подібними дописами і фотожабами із таким текстом ділились багато користувачів у коментарях.

Українські вболівальники:



23 червня. З дитинства за Швецію, давайте рідненькі, за Україну!

29 червня. Швеція фууууу, Україно, вперед!😁 — Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 23, 2021

Іспанці і шведи все зробили, щоб на цьому Євро-2020 щонайменше ще раз пролунав хіт харківських фанів про карлика московитів.

⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/FZ2Qu1w0OI — Олег Тягнибок (@o_tiahnybok) June 23, 2021

Oleg Syvak опублікував іронічне відео в facebook, супроводивши його підписом: "Як Україна виходила в плей-оф еври 2020".

Не скупими користувачі були на веселі фотожаби і меми.

Збірна України на Євро-2020: результати

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Автор: Олег Давигора