Український кіпер зробив 9 сейвів і зберіг ворота на замку.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "РБ Лейпциг" мінімально поступився Реалу на власному полі.

Матч закінчився з рахунком 1:0, а головною зіркою зустрічі став навіть не Браїм Діас, який відзначився єдиним голом, а український воротар Андрій Лунін. Кіпер зробив 9 сейвів за матч та отримав найвищу оцінку від статистичного порталу WhoScored – 9.2 бала.

Другу найкращу оцінку отримав вже згаданий вище Діас, який став найкращим гравцем матчу на думку УЄФА. Втім, вже у роздягальні хавбек передав свою нагороду українському кіперу.

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"Мені сподобалося, як небезпечно ми діяли сьогодні в контратаках. Щиро кажучи, ми могли б забити більше. Однак Лейпциг легко міг би зіграти внічию. Андрій Лунін провів чудову гру, можливо, найкращу за наш клуб. Він регулярно грає, і це додало йому впевненості", – сказав головний тренер "королівського клубу" Карло Анчелотті.

Відзначив якість гри Андрія і його одноклубник – Федеріко Вальверде. На запитання, кому він завдячує цій перемозі, півзахисник відповів: "Лунін. Він був неперевершений. Він виконав чудову роботу".

На думку видання Relevo, протягом останніх кількох місяців український кіпер кардинально змінив свій статус у складі мадридського клубу. Якщо раніше в команді не були впевнені щодо майбутнього українця, то зараз "Реал" хоче залишити Луніна і навіть готовий запропонувати йому кращий контракт. Видання також нагадує, що один із конкурентів Луніна Кепа, скоріше за все, повернеться в "Челсі".

Сам Лунін більш стримано прокоментував свій виступ у матчі 1/8 Ліги Чемпіонів. "Зроблено перший крок. Чудова командна робота та колективна відданість. Дякую вболівальникам за підтримку", – написав воротар у своїх соціальних мережах.

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