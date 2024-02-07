Владислав Ванат потрапив у сферу інтересів італійського "Наполі".

Нападник "Динамо" і збірної України Владислав Ванат може перебратися до італійської Серії А.

За відомостями італійського агента Вінченцо Морабіто, в послугах 22-річного українця зацікавлений чинний чемпіон Італії "Наполі".

Повідомляється, що неаполітанці шукають потенційну заміну зірковому форварду Віктору Осімхену, який влітку, ймовірно, покине клуб. Форвард "Динамо" Владислав Ванат знаходиться в шорт-листі "Наполі".

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За інформацією джерела, "Наполі" готовий витратити на Владислава Ваната не більше 15-20 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ванат зіграв за київське "Динамо" 13 матчів в рамках УПЛ, в яких забив 7 голів і віддав 5 гольових передач. Всього за "біло-синіх" Владислав зіграв 53 матчі, забив 20 голів і віддав 8 результативних передач.

Також на рахунку Ваната п'ять матчів за національну збірну України. Голів у складі "синьо-жовтих" він не забивав.

Додамо, що "Наполі" в поточному сезоні виступає вкрай невдало і ризикує навіть не потрапити в зону Ліги чемпіонів. Про захист чемпіонського титулу вже навіть не йдеться. У турнірній таблиці Серії А неаполітанці займають 7-е місце з 35 балами в активі.

Враховуючи, що клуб навряд чи потрапить в Лігу чемпіонів за підсумками сезону, утримати в команді Осімхена, за яким полюють ПСЖ і "Манчестер Юнайтед", їм не вдасться. Та й запросити в команду зіркового форварда йому на заміну неаполітанцям буде складно. Таким чином, трансфер Ваната виглядає цілком оптимальним варіантом для італійського клубу.

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